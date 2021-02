Müssen Sie mehr Welpen einschläfern als in normalen Zeiten?

Unser Problem ist, dass die Besitzer sehr häufig nicht bereit sind, die Kosten für eine Behandlung zu übernehmen. Welpen zu therapieren, ist sehr anspruchsvoll, denn sie sind körperlich noch unreif, und ihr Immunsystem ist noch nicht so gut wie bei erwachsenen Tieren. Man muss deshalb die Therapie permanent nachjustieren: Medikamente hinzu, Medikamente absetzen, mehr Elektrolyte, weniger Zucker und so weiter. Solche Intensivpatienten muss man in der Regel alle zwei Stunden kontrollieren. Zudem muss man sie alle drei oder vier Stunden füttern und andauernd reinigen, weil sie sonst in ihrem Erbrochenen oder ihrem Kot liegen. Das alles ist aufwendig und geht ins Geld. Die meisten Besitzer haben aber ein Schnäppchen gemacht und erschrecken nun angesichts der Kosten.