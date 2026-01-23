«Hast du die geklaut?», fragen die Leute jeweils, wenn ich mit meinen quietschenden Schuhen daherkomme. Das ist eine Frechheit: Nie würde ich Schuhe mitlaufen lassen, wenn sie später laut verkünden, dass sie gestohlen sind.
Zudem kann es nicht eine eingebaute Diebstahlsicherung sein, die meine Latschen zum Quietschen bringt. Denn sie sind ehrlich – wenn auch recht günstig – erworben. Und ich bin sicher, dass sie im Fussbekleidungsgeschäft noch nicht knarrten. Nächstes Mal werde ich darum bitten, sie vor dem Kauf einige Tage testen zu dürfen.
