Herr Mäder, Skandale wie der um den US-Milliardär Jeffrey Epstein zeigen eine Elite, die sich über moralische und juristische Regeln hinwegsetzt. Gibt es eine solche abgehobene Kaste in der Schweiz?

Was wir in den USA sehen, hat spezifisch US-amerikanische Ausprägungen, aber es gibt abgeschwächt Anzeichen und Parallelen im Kleinformat in der Schweiz. Seit Ende der 1980er-Jahre erleben wir einen Paradigmenwechsel, bei dem das Geld sehr offensiv in den Vordergrund rückt. Damit verbunden ist leider allzu oft ein Erodieren von moralischen Massstäben und ein Abdriften in irritierende, exklusive Verhaltensweisen. In der Schweiz läuft das subtiler ab. Zum Beispiel über private Einladungen. Unter Reichen schliesst man sich dann gern mit Leuten zusammen, die empfänglich sind für etwas ganz Exklusives. Und verliert dabei manchmal die Bodenhaftung.