Im Frühling 2024 hatte ich mit Bobsport noch nichts am Hut. Ich war an einem Turnfest in Einsiedeln und hatte soeben den letzten Wettkampf hinter mir. Traditionsgemäss stösst man danach auf den Wettkampftag an. Mit dem Bier, das der Bierfuchs – also der Jüngste der Truppe, der überhaupt schon Bier kaufen darf – zuvor besorgt hatte. Und dann haben wir sie gesehen: die Bobanschubbahn.