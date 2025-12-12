Schon früh wurde mir bewusst, wie kurz das Leben sein kann. Einmal war ich an einem Abendessen, und neben mir fiel eine Frau zu Boden und starb plötzlich. Ich konnte sie sanft begleiten. Persönliche Katastrophen erlebte ich zum Glück keine. Aber in meiner Familie gab es einige Todesfälle, die ich nah erlebte. So ist das Thema Sterben zu einem ständigen Begleiter in meinem Leben geworden. Vielleicht auch wegen meines unerfüllten Kinderwunsches. Ich fragte mich: Welchen Sinn hat das Leben, wenn ich als Frau keine Kinder bekomme? Ich musste den Sinn meines Lebens neu finden.