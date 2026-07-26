In der Schweiz gibt es schätzungsweise 100’000 Vereine. Eine Clubmitgliedschaft gilt noch immer als DER helvetische Gradmesser für Integration und Verwurzelung. Ich habe drei Vereine besucht. In Spreitenbach, Burgdorf und im Luzernischen. Danach bin ich jeweils ganz beseelt nach Hause gefahren – zurück in mein vereinsloses Dasein.