In der Schweiz gibt es schätzungsweise 100’000 Vereine. Eine Clubmitgliedschaft gilt noch immer als DER helvetische Gradmesser für Integration und Verwurzelung. Ich habe drei Vereine besucht. In Spreitenbach, Burgdorf und im Luzernischen. Danach bin ich jeweils ganz beseelt nach Hause gefahren – zurück in mein vereinsloses Dasein.
Armwrestling ist Physik
ASC Taurus Spreitenbach
Eine Woche vor unserer Hochzeit fiel mein Mann ohnmächtig unter einen Restauranttisch. Sein Kollege hatte ihm beim freundschaftlichen Armdrücken gerade den Oberarm gebrochen. Und ja, ich war zu jenem Zeitpunkt auch noch hochschwanger. Ich habe also ein eher zwiespältiges Verhältnis zu diesem Sport.
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