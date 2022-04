Liebe auf den ersten Klick

Seit vier Jahren betreibt das Ehepaar den Alpakahof in Ortschwaben BE. Im letzten Herbst kam ein zweiter Hof in Zürich dazu. Auf ihren Weiden grasen 108 Alpakas. Fast alle gehören zu den Huacayas – in Europa ist sie die bekanntere der beiden Alpakarassen. Das Vlies der Huacayas ist stark gekräuselt und steht senkrecht ab. Anders bei den Suris: Ihr Fell hängt in langen, glänzenden Wellen am Körper herunter.