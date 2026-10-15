Der Bundesrat hat seinen Vorschlag überarbeitet, wie man Big-Tech-Konzerne wie Google, Facebook oder Tiktok regulieren könnte. Nach teils massiver Kritik an der ursprünglichen Regelung soll nun ein spezieller Schutz für Kinder und Jugendliche aufgenommen werden. Zum Beispiel: Wer nicht volljährig ist, soll in seinem Profil keine personalisierte Werbung ausgespielt bekommen. Eine Mehrheit der grossen Parteien, der grösste Teil der Kantone und Fachorganisationen wie etwa Pro Juventute sprachen sich in der Vernehmlassung für mehr Jugendschutz aus.