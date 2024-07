Seit die 15-jährige Johanna bei der Pflegemutter Ramona Blattmann eingezogen ist, geht es zum ersten Mal nach langer Zeit wieder bergauf: Sie besucht regelmässig die Schule, schreibt gute Noten und will bald eine Lehre beginnen.



Erst wenige Monate ist es her, da wurde Johanna, die eigentlich anders heisst, von ihrer Mutter, dann von ihrem Vater und schliesslich von einem Schulheim vor die Tür gestellt. Sie war zwischenzeitlich obdachlos und kam mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt.