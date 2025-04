Verzweifeln an Formularen, kämpfen mit Zuständigkeiten – so erleben viele Eltern in der Schweiz das heutige System der Familienzulagen. Das System ist ein fast unüberschaubarer Dschungel von Regeln und Ausnahmen. Was dazu führt, dass Familien wie die von Daniel Signer monatelang auf ihre Zulagen warten.