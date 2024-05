Der Trend, der gerade das Internet erstürmt, klingt im ersten Moment verlockend: Yoga machen mit süssen Hundewelpen – Puppy-Yoga genannt. Nach 20 Minuten Übungen und 10 Minuten Meditation eine halbe Stunde Kuscheln mit vierbeinigen Freunden. So bieten es zum Beispiel Yogastudios in Genf und Basel an. Doch was nach einem entspannten Nachmittag klingt, hat eine finstere Kehrseite. Das zeigt ein Bericht der italienischen Recherche-Satiresendung «Striscia la notizia».