«Zahle keine Steuern mehr»

In dem «dauerhaft geschlossenen» Café an der Hauptstrasse sitzen rund 30 Leute hinter aufgereihten Tischen, wie in einem Seminar. Jorns erzählt, er sei schon in der Schule angeeckt, habe nie den Finger gehoben, viel geschwänzt und sich nie in dieses Unterdrückerschema eingefügt. Er wurde Bierbrauer, arbeitete im Casino, lernte dort den Umgang mit «Finanzen», fuhr später Lastwagen. Dort habe er das «System» hinter den Zollabwicklungen kennengelernt und begonnen, Fragen zu stellen. Was die Leute im Café besonders beeindruckt: Jorns erzählt, er werde seit 2017 vom «System in Ruhe gelassen» und zahle keine Steuern mehr.