Stefanie Hablützel
Veröffentlicht am 14. August 2026 - 05:00 Uhr
Am 23. August 2017 verschütteten riesige Felsmassen das Bondascatal im südbündnerischen Bergell. Acht Berggänger starben. Fast auf den Tag genau neun Jahre später kommt es endlich zum Prozess. Ab dem 24. August tagt das Regionalgericht Maloja.
Angeklagt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung sind fünf Personen, darunter Mitarbeitende des Bündner Amts für Wald und Naturgefahren und die damalige Gemeindepräsidentin. Sie hätten pflichtwidrig die Gefahrenlage falsch eingeschätzt.
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