Ja, falls Sie nach 2001 gezeugt wurden – und falls Ihre Mutter dabei dem offiziellen Schweizer Verfahren gefolgt ist. Seit dann müssen die Daten von Samenspendern in solchen Fällen dokumentiert und 80 Jahre lang aufbewahrt werden – in einem Register beim Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswesen (EAZW). So bestimmt es das Fortpflanzungsmedizingesetz.