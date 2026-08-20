Er sollte helfen, eine Familie zu stabilisieren. Doch sein Einsatz endet im Desaster für alle Beteiligten. Der professionelle Familienbegleiter, ein langjähriger Fachexperte in der Krisenintervention, hat jegliche professionelle Distanz vermissen lassen, ein schon belastetes Familiensystem weiter untergraben und einem jungen Mädchen sprichwörtlich ein Loch ins Herz gerissen. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) hat zu lange nicht eingegriffen.