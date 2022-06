In Russland gibt es jedoch keinen Regierungswechsel, und die Gelder sollen ja laut der SP-Forderung in ein anderes Land (in die Ukraine) fliessen, das mit einer möglichen Straftat am Ursprung der Gelder gar nichts zu tun hat. Darum ist dies keine taugliche gesetzliche Grundlage – aber das Potentatengesetz ist Basis für ein Verfahren, das derzeit läuft, um Gelder in die Ukraine zurückzuschicken, die nach der ukrainischen Revolution im Februar 2014 gesperrt wurden. Es geht um über 100 Millionen Franken, die bei engen Vertrauten des damals abgesetzten Präsidenten Viktor Janukowitsch beschlagnahmt wurden.