Marion Ammann sitzt am Esstisch in ihrem Haus in Dornach im Kanton Solothurn. Und versucht, das Erlebte der letzten Tage in Worte zu fassen. Letzte Woche ersteigerte die international bekannte Opernsängerin im Gemeindehaus in Scuol für knapp zwei Millionen Franken Wohnhaus und Jagdhütte des Baukartell-Whistleblowers Adam Quadroni – und überraschte damit die ganze Schweiz.