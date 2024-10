Darija Nikolic lauscht der Anklageschrift, die an einem Sommermorgen am Bezirksgericht Zürich verlesen wird. Was man ihr vorwirft, reicht in die Neujahrstage 2024 zurück. Zusammen mit Mann Petar und dem dreijährigen Sohn Aleks verbringt sie die Weihnachtsferien in ihrer Heimat Serbien.