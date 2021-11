Auch in anderen Kantonen hätten K. und sein Kompagnon M.* über ein Netzwerk von Wohnbaugenossenschaften, Beratungs- und Baufirmen die Realisierung von Bauprojekten in Aussicht gestellt. Die gesammelten Investorengelder seien jedoch grösstenteils in die Taschen der Beschuldigten und ihr weitverzweigtes Netzwerk von Gesellschaften gewandert.