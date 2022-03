Villa, Privatjet – Geld für Verteidigung?

Auch der Luzerner Anwalt B. schweigt. Er verteidigte einen angeblichen Wertpapierhändler, der im Herbst 2020 in erster Instanz vom Kriminalgericht Luzern zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und elf Monaten verurteilt wurde. Der Mann protzte mit einer Villa am Vierwaldstättersee, diversen Luxusautos und einem Privatjet. Das dazu nötige Geld hatte er von gutgläubigen Investoren mutmasslich ertrogen. Ob er je einer legalen Beschäftigung nachgegangen ist, scheint fraglich, er ist einschlägig vorbestraft. Wie also finanzierte er seine Verteidigung?