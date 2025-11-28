Wer auf dem Land wohnt, fährt häufiger betrunken Auto, so das Klischee, das Städterinnen bestimmt bestätigen würden. Das Onlineportal «Izzy» machte den Test und fuhr mit einem Alkoholtester aufs Land. Nicht einfach irgendwohin, sondern dort, wo die Jugend feiern geht, und dort, wo man nur mit einem Auto hinkommt: Zu einem abgelegenen Industrieareal mit 800 Parkplätzen.