In Neuseeland Schafe zählen, auf einer Schweizer Alp käsen oder beim Yoga in Indien seine Kundalini erwecken – egal, was das Traumprogramm ist, eine Auszeit will gut vorbereitet sein. Der erste Schritt ist, dass die Chefin damit einverstanden ist. Nicht alle Arbeitgeber sind begeistert von solchen Ideen; verbreitet ist die Angst, dass die fleissigen Angestellten merken, dass sie lieber etwas anderes mit ihrem Leben anfangen wollen, und schliesslich kündigen Den Job kündigen So machen Sie es richtig .