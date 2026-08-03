Aus der Luft wirkt die Kronenkreuzung in Hombrechtikon harmlos: Vier Strassen treffen sich, Stoppschilder und Markierungen sind deutlich sichtbar. Doch am Boden herrscht Chaos: Die Häuser stehen dicht an der Fahrbahn, wer abbiegen will, muss um die Ecke spähen. Die Autofahrenden lehnen sich übers Lenkrad und recken die Hälse.