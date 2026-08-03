Aus der Luft wirkt die Kronenkreuzung in Hombrechtikon harmlos: Vier Strassen treffen sich, Stoppschilder und Markierungen sind deutlich sichtbar. Doch am Boden herrscht Chaos: Die Häuser stehen dicht an der Fahrbahn, wer abbiegen will, muss um die Ecke spähen. Die Autofahrenden lehnen sich übers Lenkrad und recken die Hälse.
Die Kreuzung ist eine der gefährlichsten der Region, ein kantonaler Unfallschwerpunkt. Und ausgerechnet hier steht das Primarschulhaus Altes Dörfli. Viele Kinder müssen zwischen diesem und dem Schulhaus Neues Dörfli auf der anderen Seite der Kreuzung pendeln. Dieser Schulweg ist kein Abenteuer, sondern schlicht gefährlich.
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