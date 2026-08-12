Als wären es Lebewesen: 1,2 Zentimeter in die Länge wachsen Autos pro Jahr im Durchschnitt. Dazu 0,5 Zentimeter in die Höhe und 0,5 Zentimeter in die Breite. Das hat die europäische Umweltorganisation Transport and Environment (T&E) erhoben. Sogar die Höhe der Motorhaube nimmt jedes Jahr durchschnittlich um 0,5 Zentimeter zu. «Carspreading» wird dieses Phänomen genannt.