Als wären es Lebewesen: 1,2 Zentimeter in die Länge wachsen Autos pro Jahr im Durchschnitt. Dazu 0,5 Zentimeter in die Höhe und 0,5 Zentimeter in die Breite. Das hat die europäische Umweltorganisation Transport and Environment (T&E) erhoben. Sogar die Höhe der Motorhaube nimmt jedes Jahr durchschnittlich um 0,5 Zentimeter zu. «Carspreading» wird dieses Phänomen genannt.
Die paar Zentimeter in alle Richtungen klingen nach wenig. Aber in den letzten 25 Jahren ist auf diese Weise ziemlich viel zusammengekommen. Zwischen 2000 und 2025 sind die neuen Autos ganze 29 Zentimeter länger und 13 Zentimeter breiter geworden.
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