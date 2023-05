Ihre Rettung ist die Routine. Sie trägt Dreitagebart, Dächlikappe und den Namen Thomas Fischli (Name geändert). Wie jeden Tag stapft der 61-Jährige die steile Weide hinter seinem Haus hoch. Sie liegt zwischen 1250 und 1350 Höhenmetern im Glarner Schwändital – am Ende der Welt, würden manche sagen. Früher war Fischli Architekt und wohnte in Zürich, «zmittst im Chueche». Dann realisierte er seinen Bubentraum vom Bauernhof. 14 Jahre ist das her.