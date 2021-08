Zum Basler Urteil und den Protesten will sich Richter Frischknecht mangels Kenntnis der Akten nicht äussern. «Grundsätzlich soll die Justiz aber kritisiert werden, auch um ein Nachdenken über die Rechtsprechung in Gang zu bringen.» Nicht gerechtfertigt seien dagegen Angriffe auf einzelne Personen einer Kollegialbehörde. «Wir wissen ja nicht, welche Meinung eine Person bei der geheimen Urteilsberatung vertreten hat. Es kann sein, dass die vorsitzende Richterin dabei unterlegen ist.» Dennoch ist es an ihr, die Mehrheitsmeinung des Gerichts in der mündlichen Begründung des Urteils wiederzugeben.