Was gilt gesetzlich?

Rachepornografie an sich ist bis anhin keine Straftat. Deshalb ist es schwer bis unmöglich, die Täterin oder den Täter anzuzeigen.



Was aber wichtig zu wissen ist: Es ist möglich, sich zivilrechtlich zu wehren. Rachepornografie ist nämlich eine widerrechtliche Persönlichkeits- und Datenschutzverletzung.



Wenn man weiss, wer die Bilder veröffentlicht hat, kann man mit Hilfe eines Anwalts versuchen, eine superprovisorische Verfügung zu erwirken. Das würde bedeuten, dass der Täter die Videos und Bilder auf Webseiten oder Social Media sofort löschen und nicht mehr weiterverbreiten dürfte.



Schwierig ist es bei privaten Chats, da dort nicht mehr nachvollziehbar ist, wer die Inhalte bereits erhalten hat.



Solche Verfügungen sind grundsätzlich gegen alle Personen möglich, welche die Inhalte teilen und somit an der Persönlichkeitsverletzung mitwirken.