Mit einem Body-Mass-Index von über 40 sitzt er im Regionalspital von Mendrisio TI einer Endokrinologin gegenüber. Vieles hat er schon ausprobiert: Mal verzichtete er auf Kohlenhydrate, mal auf Eiweiss, mal ass er nur die Hälfte. Auch Intervallfasten änderte auf Dauer nichts. Jetzt will er es mit der Abnehmspritze versuchen, von der alle sprechen.