Vera Bueller
Veröffentlicht am 9. Oktober 2025 - 18:28 Uhr
Als Pietro C. mit 19 Jahren ins Militär einrücken sollte, wurde er zunächst zurückgestellt – zu leicht, befanden die Ärzte damals. Mit seinen 57 Kilo sei er nicht Soldat genug. Heute, 54 Jahre später, bringt er rund 90 Kilo mehr auf die Waage.
Mit einem Body-Mass-Index von über 40 sitzt er im Regionalspital von Mendrisio TI einer Endokrinologin gegenüber. Vieles hat er schon ausprobiert: Mal verzichtete er auf Kohlenhydrate, mal auf Eiweiss, mal ass er nur die Hälfte. Auch Intervallfasten änderte auf Dauer nichts. Jetzt will er es mit der Abnehmspritze versuchen, von der alle sprechen.
