Jana Avanzini
Veröffentlicht am 22. August 2025 - 15:13 Uhr
In Social-Media-Werbung, in Magazinen, die beim Coiffeur aufliegen, überall lachen uns glückliche, schlanke Menschen entgegen. Die Schlagzeilen dazu wechseln wöchentlich: «Die neue Frühjahrs-Diät», «Die Hollywood-Diät» oder «Die grosse Mond-Diät». Alle gespickt mit scheinbaren Belegen – und alle werden «Ihr Leben verändern».
«Es wird wohl nirgends so viel Falsches und Halbwahres versprochen wie bei Diäten», sagt Ernährungsberaterin Simone Sigrist. Da «Ernährungsberaterin» kein geschützter Titel ist, benutzen ihn auch all diejenigen, die pseudowissenschaftliche Ernährungstipps präsentieren. Sigrists korrekte Berufsbezeichnung ist deshalb: «BSc BFH Ernährung und Diätetik, Ernährungsberaterin SVDE».
