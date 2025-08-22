«Es wird wohl nirgends so viel Falsches und Halbwahres versprochen wie bei Diäten», sagt Ernährungsberaterin Simone Sigrist. Da «Ernährungsberaterin» kein geschützter Titel ist, benutzen ihn auch all diejenigen, die pseudowissenschaftliche Ernährungstipps präsentieren. Sigrists korrekte Berufsbezeichnung ist deshalb: «BSc BFH Ernährung und Diätetik, Ernährungsberaterin SVDE».