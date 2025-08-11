In einer Welt, in der ein schlanker Körper als Statussymbol gilt, muss ein Medikament, das den Appetit zügelt, wie ein Verrat am gesellschaftlichen Ideal wirken. Nur so ist zu erklären, warum Menschen, die mit GLP-1-Medikamenten wie Wegovy oder Mounjaro abnehmen, derart verurteilt werden.
Ein Blick des Beobachters auf die Kommentare in den sozialen Netzwerken zeigt das Ausmass der Ablehnung: «Einfach zu faul, um sich zu bewegen», «Man könnte auch einfach weniger Fast Food reinstopfen!», «Wie kann man überhaupt so viel fressen, um so fett zu werden?». Oder aber: «Sich einfach das Fett wegspritzen ist Beschiss.»
Partnerinhalte