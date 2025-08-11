Abnehmen, ohne zu hungern – was wie ein Werbeversprechen für ein zweifelhaftes Abnehmelixier klingt, ist heute Realität. GLP-1-Medikamente wie Ozempic, Mounjaro oder Wegovy haben das Potenzial, den Umgang mit Adipositas grundlegend zu verändern. Der Beobachter erklärt, wie das funktioniert.
Entwickelt wurden die Medikamente für Menschen mit Typ-2-Diabetes, um den Blutzuckerspiegel zu senken und die Insulinausschüttung zu fördern. Bald zeigte sich aber: Die in ihnen enthaltenen Wirkstoffe hemmen auch den Appetit, verändern das Essverhalten und können zu massivem Gewichtsverlust führen.
