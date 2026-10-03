Wieso die Kosten ständig steigen

Viele Gründe für den Anstieg der Gesundheitskosten liegen ausserhalb des eigentlichen Gesundheitswesens. Die jährlichen Pro-Kopf-Gesundheitskosten von über 80-Jährigen sind siebenmal höher als jene von 20- bis 65-Jährigen – logisch also, dass die Überalterung der Bevölkerung die Gesundheitskosten steigen lässt. Medizinische Innovation führt zu immer mehr Behandlungsmöglichkeiten und damit zu einer Mengenausweitung. Da sich die menschliche Arbeit in der Medizin (fürsorgliche Pflege, ärztliches Gespräch) zumindest bisher (zum Glück!) nicht automatisieren lässt, kann durch technische Innovation im Gesundheitswesen kaum Arbeit eingespart werden. Dies steht im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen, wo Innovation zu Effizienzgewinn führt und den Angestellten höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten beschert.