Eine Meta-Analyse der WHO wies bereits 2005 nach: Adoleszente und junge Erwachsene, die regelmässig ins Solarium gehen, haben ein um 75 Prozent erhöhtes Risiko, später im Leben an einem malignen Melanom zu erkranken. Brasilien verbot Solarien 2009, Australien 2016. In Deutschland dürfen Minderjährige seit 2012 nicht in öffentliche Solarien. Österreich, Belgien und Frankreich zogen nach und verboten Solarien in Schwimmbädern und Fitnessstudios. In der Schweiz reagierte der Gesetzgeber verzögert – und dann auch noch halbherzig: Seit Juni 2019 gilt in hiesigen Solarien offiziell das Mindestalter 18 Jahre.