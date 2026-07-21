Ich bin fürs Joggen nicht gemacht, dachte ich lange. Bis ich für diesen Artikel mit Lauflegende Markus Ryffel und Sportmediziner Johannes Scherr von der Universitätsklinik Balgrist sprach. Jetzt weiss ich: Ich habe einfach alles falsch gemacht. Ausgelatschte Turnschuhe anziehen und planlos lossprinten, möglichst schnell, möglichst weit – das ist dumm. «Joggen soll nicht auslaugen, sondern Energie geben», sagt der ehemalige Leistungssportler Ryffel. Aber wie wird aus Krampf Genuss? Das raten die beiden Experten: