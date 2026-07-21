Kennen Sie diese Albträume: Sie rennen weg, kommen aber nicht vom Fleck, als klebte Leim an den Schuhsohlen? So fühlt sich Joggen für mich an. Nach fünf Minuten hängt die Zunge am Boden, die Beine sind schwer wie Blei, jeder Schritt ist ein Kampf. Nach ein paar Wochen eiserner Disziplin siegt zuverlässig der innere Schweinehund.
Ich bin fürs Joggen nicht gemacht, dachte ich lange. Bis ich für diesen Artikel mit Lauflegende Markus Ryffel und Sportmediziner Johannes Scherr von der Universitätsklinik Balgrist sprach. Jetzt weiss ich: Ich habe einfach alles falsch gemacht. Ausgelatschte Turnschuhe anziehen und planlos lossprinten, möglichst schnell, möglichst weit – das ist dumm. «Joggen soll nicht auslaugen, sondern Energie geben», sagt der ehemalige Leistungssportler Ryffel. Aber wie wird aus Krampf Genuss? Das raten die beiden Experten: