Meist starten die Onlineangebote gratis mit einem «Drei-Minuten-Test». Wenn man sich durch etliche Fragen geklickt hat, erhält man ein «personalisiertes Programm». Viele Apps beginnen mit einer Gratis-Probezeit, die dann automatisch in ein bezahltes Abo übergeht. Oft ist es schwer, die Abokosten ausfindig zu machen.