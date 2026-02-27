Das passierte Silvan Lämmle glücklicherweise nie. «Mit der Zeit wurde es aber immer schlimmer», sagt der Geschäftsinhaber aus Madetswil im Kanton Zürich. Sein nächtliches Konzert hielt Gattin Doris zwischendurch nachhaltig davon ab, auch nur ein Auge zu schliessen. Manchmal musste sie aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ins Gästezimmer ziehen. «Das war mir unangenehm, aber den Schlaf brauche ich halt», sagt sie.