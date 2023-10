Es ist Wochenmarkt in Schaan, 6000 Einwohnerinnen und Einwohner, die grösste Gemeinde in Liechtenstein. An acht Ständen gibt es Backwaren, Gemüse, Fisch – und an einem Stand hat nun eben die Zukunft begonnen. Die Lebensmittel dort entstammen einem Projekt, das eine neue Landwirtschaft erprobt, die die Ernährung im Fürstentum umkrempeln soll.