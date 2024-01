Nichts habe ich so satt wie den Kulturkampf ums Essen. Schon die Bestellung eines simplen Tofugerichts beim Thailänder kann eine Diskussion auslösen: Während die einen mitleidig fragen, wie man so was nur mögen könne, fühlen sich andere genötigt, zu erklären, sie würden eigentlich auch kaum noch Fleisch essen (ausser heute). Bevor ich den ersten Bissen probiert habe, noch schnell die Dringlichkeit des Klimaschutzes verhandeln – das steigert die Freude am Essen nun wirklich nicht gerade.