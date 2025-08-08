1. Der Trick mit der Suppe

Suppen sind die Nummer eins, wenns ums Abnehmen geht. In verschiedenen Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass sie Hunger reduzieren können: Mit einer Suppe als Vorspeise und darauffolgender Hauptmahlzeit nimmt man insgesamt rund ein Fünftel weniger Nahrungsmenge und Kalorien auf.



Ein weiteres Experiment beweist, dass ein aus einzelnen Lebensmitteln bestehendes Gericht, zu dem ein Glas Wasser getrunken wird, weniger gut sättigt als dieselben Zutaten zu einer Suppe püriert. Offenbar verweilt eine Suppe länger im Magen. Wenn noch etwas Fleisch oder Fisch darin ist, hält die Sättigung noch länger an – verantwortlich ist eine Hormonausschüttung nach dem Proteinkonsum.