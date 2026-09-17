Der Werbe- und Heilsversprechen im Zusammenhang mit Wandelkraft sind viele – sie reichen von Entgiftung über Gewichtsverlust bis hin zur Bildung neuer Leberzellen. Doch das besagte Instagram-Video hat einen Haken: Der vertrauenswürdig anmutende Arzt ist kein Mediziner. Der Darsteller schlüpft in anderem Kontext auch mal in die Rolle eines Handwerkers oder eines Gastronomen. Dies zeigen Recherchen des investigativen Recherche-Teams Reflekt und des Beobachters.