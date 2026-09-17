Veröffentlicht am 17. September 2026 - 05:00 Uhr
Weisser Kittel, Stethoskop und Kugelschreiber. Ausgestattet mit den Merkmalen eines Arztes, blickt ein Mann einfühlsam in die Kamera. «Viele meiner Hashimoto-Patienten in der Schweiz kämpfen mit Symptomen, die sie sich nicht erklären können», sagt er. Wer trotz der Medikamente erschöpft, aufgebläht oder gereizt sei, behandle das falsche Problem. Die Lösung, so suggeriert er im Video auf Instagram: das Nahrungsergänzungsmittel Wandelkraft der Schweizer Marke Revitera.
Der Werbe- und Heilsversprechen im Zusammenhang mit Wandelkraft sind viele – sie reichen von Entgiftung über Gewichtsverlust bis hin zur Bildung neuer Leberzellen. Doch das besagte Instagram-Video hat einen Haken: Der vertrauenswürdig anmutende Arzt ist kein Mediziner. Der Darsteller schlüpft in anderem Kontext auch mal in die Rolle eines Handwerkers oder eines Gastronomen. Dies zeigen Recherchen des investigativen Recherche-Teams Reflekt und des Beobachters.