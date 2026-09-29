Den grössten Lohnsprung macht Helsana-CEO Roman Sonderegger: Bei einem Plus von rund 200’000 Franken kratzte er mit 996’029 Franken an der Millionenmarke. Er ist kein Einzelfall – drei der zehn grössten Kassen zahlen ihren CEOs ein Millionengehalt. Das zeigt eine Beobachter-Auswertung der Geschäftsberichte.