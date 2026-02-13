Nach vielen Jahren der Kompromisse sei es in der zweiten Lebenshälfte an der Zeit, wieder häufiger eigene Massstäbe zu setzen und sich neu zu orientieren. Diese Ansicht vertritt die Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello in ihrem neuen Buch. Es trägt den Titel «Own Your Age», was auf Deutsch etwa so viel bedeutet wie: Es ist primär meine Sache, was ich im Alter mache. Bloss Schönrednerei und naiver Zweckoptimismus? Keineswegs.