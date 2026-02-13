Nach vielen Jahren der Kompromisse sei es in der zweiten Lebenshälfte an der Zeit, wieder häufiger eigene Massstäbe zu setzen und sich neu zu orientieren. Diese Ansicht vertritt die Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello in ihrem neuen Buch. Es trägt den Titel «Own Your Age», was auf Deutsch etwa so viel bedeutet wie: Es ist primär meine Sache, was ich im Alter mache. Bloss Schönrednerei und naiver Zweckoptimismus? Keineswegs.
Perrig-Chiello beschönigt nicht, dass das Alter von Verlusten und Herausforderungen geprägt ist. Doch sie zeigt mit Blick auf die Forschung auch auf, dass Lebensübergänge wie etwa die Midlife-Crisis oder eine Scheidung nicht nur schwierig sind. Sondern uns immer auch die Möglichkeit bieten, innerlich zu wachsen – und so im Alter resilienter und letztlich zufriedener zu werden.