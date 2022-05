Was ist ein Abszess?

Eine Eiteransammlung, die praktisch überall am und im Körper vorkommen kann: Im Gewebe entsteht ein Hohlraum, der sich mit Eiter füllt. Um diesen Hohlraum herum kann eine Kapsel entstehen – diese Reaktion soll verhindern, dass sich der Abszess weiter ausbreitet. Am häufigsten bildet sich ein Abszess in den Schichten der Haut.