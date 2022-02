Als «hoch spannend» hat etwa Karin F. den Besuch beim TCM-Therapeuten empfunden. «Kein schulmedizinisch ausgerichteter Arzt hat mir je so viele unterschiedliche Fragen gestellt! Und noch keiner hat mir dann so ausführlich und verständlich erklärt, wie er meine Beschwerden beurteilt und was man dagegen tun kann», schwärmt sie noch heute. Jahrelang plagte sich die 34-Jährige mit Periodenschmerzen, Migräneanfällen, Schwächezuständen und Schlafstörungen herum. Karin F. probierte viele Mittel aus – vergeblich. Der Schulmediziner empfahl die Entfernung der Gebärmutter oder der Gebärmutterschleimhaut. Doch dafür fühlte sich die Patientin noch zu jung; ein so schwerer Eingriff war ihr zu endgültig. Deshalb wagte sie den Schritt zur «sanften Medizin».