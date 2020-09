Als ihr Darm sie im Stich lässt, ist die Schaffhauserin erst 16. Die Krämpfe und der Durchfall beginnen in den Ferien in Thailand. Eine Tropenkrankheit, denken die Ärzte, doch die Tests sind negativ. Antibiotika helfen nur kurzfristig, der Durchfall dauert an. Kommt Tag und Nacht, meist blutig, manchmal bis zu 40-mal in 24 Stunden. Zuvor hatte Sandra Schenker nie einen schwachen Magen, auch in der Familie gibt es keine Erkrankung. «Mein Leben veränderte sich, als hätte jemand einen Schalter umgelegt.»