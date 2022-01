Pastillen-Hersteller ist ein Bekannter von Andreas Kalcker

Entwickelt wurden die Lutschtabletten vom Unternehmer Walter Schaub. Der Sitz seiner Firma Naturasana AG ist in Herisau AR. An der angegebenen Adresse findet sich nur ein Briefkasten, auf dem rund hundert weitere Firmennamen stehen. Schaub verkauft die Tabletten nicht selbst, sondern über Vertriebspartner. Das hat wohl Gründe. Wer nicht zugelassene Produkte nur an Vertriebspartner verkauft, selbst aber Endkunden kein Heilsversprechen macht, kann juristisch nicht belangt werden.