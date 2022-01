In den letzten Wochen und Tagen gab es jedoch immer mehr vorsichtige Hinweise, dass das bei Omikron anders sein könnte. Mehrere Studien zeigen, dass Omikron Lungenzellen schlechter infizieren kann als vorherige Sars-CoV-2-Varianten. Die Belege stammen allerdings aus Experimenten in Zellkulturen und bei Hamstern – und nicht bei Menschen. Epidemiologische Studien aus Südafrika und Grossbritannien deuten dazu passend auf leichtere Krankheitsverläufe bei Omikron hin. Hinzu kommt: In Südafrika war ein Grossteil der Bevölkerung wahrscheinlich schon mit Sars-CoV-2 infiziert gewesen. Auch in Grossbritannien hatten sich sehr viele Menschen in vorherigen Wellen infiziert; zudem ist die Impfquote unter den Älteren sehr hoch.