Darmkrebs wird oft zu spät entdeckt

Zu Hippokrates’ Zeiten war Darmkrebs noch nicht weit verbreitet. «Die Leute damals haben in der Regel nicht lang genug gelebt, um daran zu sterben», sagt Vavricka. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Lebenserwartung; hinzu kommt der moderne, teils ungesunde Lebensstil. So müssen mittlerweile etwa 6 von 100 Männern und 5 von 100 Frauen in der Schweiz damit rechnen, im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs zu erkranken. Er ist mit rund 4500 jährlich diagnostizierten Fällen die zweithäufigste Ursache für krebsassoziierte Todesfälle in der Schweiz. Jede zweite betroffene Person wird zu spät behandelt und stirbt daran.