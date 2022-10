Drei Monate nach Beginn der Chemotherapie wurde er ein erstes Mal am Darm operiert. Und ein paar Monate vor der Geburt seines Sohnes wurde er auf sein Drängen hin nochmals operiert: Während acht Stunden wurde ihm am Universitätsspital Zürich an zwei Stellen im Darm sowie an diversen Stellen in der Leber, im Bauchfell und im Zwerchfell Krebsgewebe entfernt. Danach seien auf den Bildern für eine Weile nur noch eine Metastase in der Lunge und eine in der Leber sichtbar gewesen.