«Ich beobachte immer wieder in meiner Sprechstunde, dass schwerhörige Menschen geistig rapide abbauen», sagt Annette Limberger, Professorin für Hörakustik an der Hochschule Aalen und Fachärztin für Phoniatrie an den SLK-Kliniken Heilbronn (D). «Die unbehandelte Schwerhörigkeit führt zu sozialer Isolation und damit oft auch zu einer depressiven Entwicklung – und dies erhöht das Risiko für Demenz», sagt Dorothe Veraguth, Leitende Ärztin an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Unispitals Zürich und dort Leiterin der Sprechstunde für Audiologie. «Es ist nur einer von vielen Risikofaktoren, aber einer, den man gut beeinflussen kann.»